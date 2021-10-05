В Украине скоро появится "красная" эпидемическая зона – Садовый

Об этом свидетельствует комментарий мэра Львова Андрея Садового, опубликованный на сайте городского совета

Прямая речь: "Мы красной зоны не избежим, фактически мы уже плавно в нее входим. И я думаю, что через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для города Львова, потому что есть рост заболеваемости".

По его словам, также наблюдается большая загрузка по больницам - по состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи находятся 372 человек. Только за последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписан никто, и такая динамика сохраняется последние 2 дня.

Напомним: С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантин стал жестче.

Затем в стране стали появляться и "оранжевые" зоны. По состоянию на 29 сентября их было две - в Донецкой и Черновицкой областях.

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