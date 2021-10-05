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Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР

05.10.2021 / 10:15
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады рассматривают кандидатуру Руслана Стефанчука.

Об этом заявила Кравчук в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым"

Прямая речь: "У нас произошло длительное заседание фракции (в Трускавце – ред.).

У нас была абсолютно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу.

Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову – ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента...

У нас сейчас основной кандидат – это Руслан Стефанчук, который является первым вицеспикером".

"В чем основная разница? Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без Зеленского как президента не стал бы главой парламента".

Напомним, "Слуги народа" "обязательно" проведут заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Источник

ВР, Стефанчук
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