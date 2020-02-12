Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

Об этом шла речь в интервью президента агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Утеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многое убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране, – это Майдан.

Этими делами занимаются все. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого.

Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное".

Напомним: 20 февраля 2014 года, когда массовые протесты против действий команды Виктора Януковича длились уже три месяца, на Майдане Независимости в Киеве расстреляли протестующих. По данным МОЗ, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 "майдановец" и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, тогда погибли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и случайный человек). На сайте "Небесной сотни" числится 107 имен.

Во время траура по погибшим Янукович сбежал из Украины в Россию, 22 февраля Верховная Рада отстранила его от исполнения обязанностей президента – в результате, власть тотально сменилась.

За преступления против Майдана наказаны лишь нескольких исполнителей. За почти 6 лет расследования инициаторы и организаторы расстрелов не установлены.

В феврале 2018 года суд разрешил заочное досудебное расследование в отноешнии экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о расстрелах на Майдане. Были и другие высокопоставленные фигуранты.

В феврале 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что дело в отношении расстрелов на Майдане готово для передачи в суд.

В января 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Сергей Горбатюк так организовал следствие по делам Майдана, что не удалось установить заказчиков преступлений. Сейчас дело ведет Госбюро расследований.

Представители семей героев "Небесной сотни" обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе ВР Дмитрия Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке в связи с тем, что деятели режима Януковича хвалятся безнаказанностью, угрожают "майдановцам", требуют пересмотра законодательства и расследования против участников "Революции достоинства".

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