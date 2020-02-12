Митрополит Антоний рассказал, можно ли исповедоваться онлайн

Любое изобретение нужно оценивать с нравственной точки зрения — на пользу оно человечеству или нет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома», об том сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в передаче «Церковь и общество».

«Христианское вероучение говорит о том, что развитие техники возможно, так как человек создан по образу Божьему: Бог — Творец (с большой буквы), и человек — творец, но с маленькой буквы. Господь создал мир, человек не может создавать новые миры, приводить в бытие новые сущности. Творчество человека проявляется в другом: он может придавать новые качества уже существующим предметам и явлениям.

При этом когда мы говорим о творческих возможностях человека, нужно помнить и о катастрофе, произошедшей в истории человечества, — грехопадении. Этот грех, как ржавчина, как искажение образа Божьего, отразился и на творческих возможностях человека. Потому человек может их направить как на добро, так и на зло», — сказал архиерей.

Поэтому любое изобретение нужно оценивать и с нравственной точки зрения, считает он.

На вопрос о том, возможна ли ситуация, когда жизнь Церкви полностью перейдёт в виртуальное пространство, владыка Антоний ответил: «Церковная жизнь никогда не будет переведена в виртуальную реальность, потому что перевести реальную жизнь в виртуальную невозможно». На протяжении истории человечество искало различные способы отображения реальности (в картинах, записях воспоминаний, фотографиях, видеозаписях и др.), но любая фиксация уступает реальности, подчеркнул митрополит. «Все, кто видел спектакль или концерт вживую, понимает, насколько отличается просмотр трансляции от реального присутствия на мероприятии», — добавил он.

Архиерей отметил, что к благодати человека приобщает только реальная церковная жизнь.

«Что касается жизни Церкви... Да, мы организовываем трансляции богослужений, веб-конференции, стараемся, чтобы священники использовали все возможные технологии для того, чтобы проповедовать слово Божие. Но всё это мы делаем только с миссионерской целью. То есть Церковь как бы выходит за свою ограду, чтобы встретиться с современным человеком. Но в результате человек должен прийти в храм, воцерковиться и жить церковной жизнью. Потому что приобщает человека к благодати Божьей только реальная церковная жизнь», — подчеркнул владыка Антоний.

Он рассказал, может ли человек принять участие в таинствах онлайн.

«Церковные таинства невозможно перевести в виртуальный формат, так как их совершение связано с внешними символическими действиями священника и верующего. Например, Крещение совершается через троекратное погружение крещаемого в воду. Так же невозможно совершить виртуально и таинства Причастия, Миропомазания, священнической хиротонии».

Но для одного таинства, по мнению владыки Антония, возможно исключение.

«Это таинство Исповеди в случае смертельной опасности. Например, если человек уже понимает, что наступает время смерти, а он не успел побывать в храме и исповедаться, священник может принять его исповедь по телефону или используя другие технические средства, позволяющие собеседникам даже видеть друг друга», — сказал он.

Митрополит Антоний объяснил, почему так.

«Потому что в основе этого таинства — покаянное чувство человека: он кается в конкретных грехах, а священник читает определенную молитву. Да, оно в норме должно совершаться при прямом общении священника и верующего, но в таком случае, считаю, что возможно использование технических средств», — отметил архиерей.

Говоря о развитии технологий, в том числе робототехники, владыка Антоний отметил, что человечество ещё не создало роботов, чей интеллект был бы на уровне человеческого. Но эта сфера развивается и требует от общества каких-то действий. В качестве примера он напомнил о роботе «Софии», которому в Саудовской Аравии были предоставлены гражданские права. «Считаю, что уже сегодня нужно работать над законами, которые бы упорядочивали и создание роботов, и то, чем они будут заниматься, потому что это реальный вопрос, который нужно продумывать уже сейчас».

Владыка подчеркнул, что Церковь не выступает против в прогресса как такового: такие протезы могут помочь человеку, нуждающемуся в помощи.

«Но когда возникнет возможность создание кибернетических организмов, Церковь однозначно выскажет своё мнение, которое будет базироваться на Священному Писании и Священном Предании», — заключил митрополит Антоний.