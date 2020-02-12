Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которые вызывают обеспокоенность у религиозного сообщества: законопроект № 0931 о противодействии дискриминации, проекты Законов Украины «О медиа» и «О труде».

Полный перечень законопроектов, которые парламентарии рассмотрят в период с февраля до 17 июля, содержится в утвержденном порядке дня третьей сессии Верховной Рады Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Настороженность религиозного сообщества вызвал тот факт, что законопроект № 0931 (о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза), неожиданно оказался в списке законопроектов, готовых к рассмотрению во втором чтении.

Ожидалось, что этот проект будет указан среди вопросов, которые поручается доработать для рассмотрения на сессии, поскольку председатель профильного Комитета по правам человека Дмитрий Лубинець публично обещал митингующим, что текст законопроекта № 0931 будет пересмотрен по результатам диалога с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. Кроме этого, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский также заверил представителей ВСЦиРО при личной встрече, что законопроект № 0931 не будет рассматриваться в парламенте до тех пор, пока не будет выработана компромиссная редакция, которая устроит религиозное сообщество и защитит свободу выражения взглядов в Украине.

Тем временем, проекты Закона Украины «О медиа» (№ 2693 и альтернативный № 2693-1) будут дорабатываться для рассмотрения в первом чтении. При этом Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил свои поправки к этой инициативе профильному Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По мнению ВСЦиРО, проблемными являются положения п.3 части 1 статьи 37 этого проекта, которые запрещают распространение высказываний, являющихся дискриминационными в отношении отдельных лиц и их групп. За нарушение предусматривается штраф в размере от 23615 до 236150 гривен для печатных медиа и аж до полной блокировки для онлайн-медиа. Такая формулировка является крайне опасной для свободы слова и выражения взглядов в Украине, ведь дискриминационными можно назвать широкий круг предложений и инициатив.

«Вызывают беспокойство положения проекта Закона о СМИ (рег. № 2693), которые запрещают религиозным организациям учреждать, владеть или управлять аудиовизуальными медиа (ч. 3 статьи 21 проекта), подобно как это делал атеистический, идеологически ангажированный советский режим».

«Вызывают беспокойство положения проекта Закона о СМИ (рег. № 2693), которые запрещают религиозным организациям учреждать, владеть или управлять аудиовизуальными медиа (ч. 3 статьи 21 проекта), подобно как это делал атеистический, идеологически ангажированный советский режим», – заявил ВСЦиРО.

Также будет дорабатываться проект Закона Украины «О труде» (№ 2708) вместе с альтернативными проектами, готовящимися к первому чтению. Каждый из проектов предусматривает ряд исключений из антидискриминационных положений в сфере трудовых отношений, призванных учесть специфику религиозных организаций.

Однако недостатком является то, что эти исключения не учитывают различия, исключения или предпочтения, а также случаи ограничения прав работников, предусмотренные именно внутренними установками религиозных организаций. Среди них могут быть: запрет женского священства (в православных и католической церкви, иудейских и мусульманских сообществах), целибат для католических священников и православных епископов, моральные требования для других работников, в частности недопустимости однополых отношений и гендерно-ролевых девиаций. В этой части этот законопроект должен быть дополнен рабочей группой, созданной при Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

При этом Верховная Рада решила отклонить без рассмотрения, на основании заключения профильного комитета, законопроект № 1104 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности религиозных организаций (автор – В. Новинский) и законопроект № 2404 о порядке возврата в собственность религиозных организаций культовых зданий, их комплексов (автор – В. Рабинович).