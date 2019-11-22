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Зеленский: нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана

22.11.2019 / 09:01
Зеленский: нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал родственникам Героев Небесной Сотни, что сделает всё для получения конкретных результатов расследования дел об убийствах активистов Революции Достоинства.

"Мы говорили уже о том, что необходимо усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в Государственном бюро расследований, и в прокуратуре. Там будет где-то 52 человека. 25 плюс 27. Мы же хотим результата", - сказал он во время общения в четверг, 21 ноября, с родственниками убитых на Майдане на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева.

Зеленский пообещал, что будут приняты и необходимые законодательные решения для дальнейшего проведения расследования, поскольку с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура Украины года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.

Родственники Героев Небесной Сотни попросили президента выполнить свои обещания и периодически встречаться с ними. Они пригласили его на традиционный памятный молебен 20 февраля. Зеленский в свою очередь отметил, что это как раз та дата, до которой уже необходимо добиться существенного прогресса в расследовании дел Майдана.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский и его супруга Елена приняли участие в чествовании памяти Героев Небесной Сотни. Чета посетила памятный Крест на месте гибели участников Революции достоинства и установила лампадки.

На мероприятии также присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава СБУ Иван Баканов и другие должностные лица. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания.

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расследование, Майдан, Зеленский, дело Майдана
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