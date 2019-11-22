Зеленский не хотел бы, чтобы Коломойский "решал" во внешней политике

Об этом шла речь на брифинге президента в Очакове

Прямая речь: "Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", – ответил Зеленский на вопрос журналиста относительно заявлений Коломойского об "развороте в сторону России".

Ранее президент не комментировал интервью олигарха для The New York Times. Через несколько дней после его публикации на странице спикера Зеленского Юлии Мендель появилось сообщение о том, что Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Офиса президента.

Напомним: неделю назад в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

"Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта", – сказал Коломойский.

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