Адвокаты требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по Делам Майдана

Об этом Адвокатская совещательная группа заявила в Facebook.

"Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по Делам Майдана.

Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в сообщении.

Как уточняет в Facebook адвокат Евгения Закревская, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада “не успела” проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.

По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.

Напомним, в четверг, 14 ноября, под стенами Офиса Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит". Активисты требовали эффективного расследования дел Майдана и не допустить замораживания дел на неопределенный срок.

20 ноября органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично в Госбюро расследований, частично — в НАБУ.

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