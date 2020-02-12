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ОП: смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства

12.02.2020 / 17:59
Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии Офиса президента на его странице в Facebook.

В Офисе президента поблагодарили за работу подавшего в отставку его предыдущего главу Андрея Богдана.

"Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.

Источник

Богдан, Офис президента, Ермак
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