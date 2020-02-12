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В Украине от гриппа умерли уже 26 человек

12.02.2020 / 17:16
С начала эпидемического сезона в Украине зарегистрировано 26 летальных случаев от осложнений гриппа, за неделю ОРВИ заболели более 260 тысяч человек.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысило эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа", - говорится в сообщении.

В течение шестой недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.

Отмечается, что с 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.

В прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрированы 64 лабораторно подтвержденные летальные случаи вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

Источник

грипп, ОРВИ
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