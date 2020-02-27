Румынская Церковь призвала начать подготовку к Всеправославному собору

Румынская Православная Церковь предлагает провести конференцию по подготовке Всеправославного собора.

Об этом заявил на межправославном совещании в Аммане представитель Румынской Церкви митрополит Тырговиштский Нифон, сообщают «РИА Новости».

«Мы полагаем, что для будущего возможного Собора предстоятелей или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию, чтобы надлежащим образом обсудить повестку дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире», - сказал иерарх.

Совещание глав и представителей шести Поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме.

Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.