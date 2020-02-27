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Гончарук о встрече с Тигипко: нужно усилить правительство

27.02.2020 / 14:52
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что действительно встречался с бизнесменом и бывшим политиком Сергеем Тигипко, поскольку сейчас ищут людей в правительство.

Об этом Гончарук заявил на брифинге после заседания Кабмина 26 февраля

Прямая речь: "Господина Сергея Тигипко я действительно видел, с ним встречался, как со многими другими.

Я за последний месяц где-то посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общения у меня было очень много с разными людьми. Но больше комментировать нечего".

Вместе с тем он добавил, что сейчас речь о его увольнении или отставке не идет.

По словам Гончарука, правительство работает в "нормальном, обычном режиме", и "каждый день наступает на хвост какой-то коррупционной лавочке", а сам он никаких заявлений об отставке не писал и с президентом таких тем не обсуждал.

Напомним: ранее несколько источников УП сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра или вицепремьера.

По данным УП, решение по обновлению Кабинета министров решится в ближайшие две недели.

26 февраля президент Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко.

Позже источники УП сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук также встречался с Тигипко несколько недель назад, и что они говорили о должности вице-премьера.

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правительство, отставка, Тигипко, Гончарук
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