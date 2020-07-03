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Полиция: дело Шеремета готово для передачи в суд

03.07.2020 / 15:23
Правоохранители говорят, что начало рассмотрения резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

Об этом сообщает Нацполиция

Дословно: "Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых".

В НПУ отмечают, что с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам прошло 42 дня.

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Источник

полиция, Шеремет, дело Шеремета
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