Войти | Зарегистрироваться
15:59

пятница,
03 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ объяснил, чем опасны иллюзии «отложенной на будущее жизни»

03.07.2020 / 14:36
Управделами УПЦ объяснил, чем опасны иллюзии «отложенной на будущее жизни»
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний призвал спешить творить добро и любить

Необходимо не откладывать на будущее добрые слова и поступки, поскольку все отложенное забывается в потоке новой информации и событий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы остаемся детьми, в том числе, что касается нашего отношения к жизни. Мы надеемся, что времени у нас еще вдоволь, что мы только пишем черновик собственной жизни, а потом перепишем его набело, исправим все ошибки, сотрем лишнее. Но едва ли кому-то это удавалось», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, «черновик отношений, добрых дел в будущем создает некую опасную иллюзию обратимости процессов и действий, которые не осуществятся из-за того, что просто забудутся в потоке жизни.

Митрополит Антоний призвал спешить творить добро и любить.

«Ловите каждую возможность делать добро, просите прощение не откладывая, говорите добрые слова не смущаясь. Хороша ложка к обеду.  Все что отложите, так и не сделается. Перегорит в потоке новой информации и событий. Спешите верить, любить и надеяться», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.