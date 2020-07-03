Управделами УПЦ объяснил, чем опасны иллюзии «отложенной на будущее жизни»

Необходимо не откладывать на будущее добрые слова и поступки, поскольку все отложенное забывается в потоке новой информации и событий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы остаемся детьми, в том числе, что касается нашего отношения к жизни. Мы надеемся, что времени у нас еще вдоволь, что мы только пишем черновик собственной жизни, а потом перепишем его набело, исправим все ошибки, сотрем лишнее. Но едва ли кому-то это удавалось», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, «черновик отношений, добрых дел в будущем создает некую опасную иллюзию обратимости процессов и действий, которые не осуществятся из-за того, что просто забудутся в потоке жизни.

Митрополит Антоний призвал спешить творить добро и любить.

«Ловите каждую возможность делать добро, просите прощение не откладывая, говорите добрые слова не смущаясь. Хороша ложка к обеду. Все что отложите, так и не сделается. Перегорит в потоке новой информации и событий. Спешите верить, любить и надеяться», - заключил архиерей.