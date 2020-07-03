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В Церкви рассказали о 4 важных качествах каждого человека

03.07.2020 / 14:22
В Церкви рассказали о 4 важных качествах каждого человека
Архиепископ Феодосий Источник: Центр информации УПЦ
Пандемия коронавируса именно из-за отсутствия умеренности стала серьезным вызовом для верующих и породила в их среде две полярных точки зрения – одни отрицали коронавирус и риск заражения, другие – хотели делать все так, как требовало того светское общество, что иногда доходило до абсурда

С древности люди обратили внимание на 4 важнейшие добродетели, необходимые каждому – мудрость, умеренность, мужество и справедливость.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев) рассказал в эфире Ютуб-канала «Витражи: о вере в красках».

«Эти качества человеческие очень помогают христианину держаться правильного, ровного, верного пути. Не только в своей духовной жизни, в аскетической составляющей своей духовной жизни, но и когда речь идет о вопросах мировоззренческих, о вопросах идейных», – сказал архиерей.

По его словам, христианам необходимо быть умеренными во всем, а особенно – в духовной жизни.

«Любая неумеренность, как правило, доходила до своей крайности – до ереси. Ведь и арианство, и несторианство – две крайности, две неумеренности богословских рассуждений», – сказал владыка.

Он отметил, что и во внешних, обрядовых аспектах умеренность крайне важна. Отказ от умеренности в этих аспектах также неминуемо приводит к катастрофе, ярким примером чего могут быть 2 крайности – обновленчество и обрядоверие, которое вылилось в старообрядчество.

«Неумеренность и отсутствие рассудительности зачастую приводит целые группы верующих людей к противостоянию», – напомнил архиепископ Феодосий.

По его мнению, пандемия коронавируса именно из-за отсутствия умеренности стала серьезным вызовом для верующих и породила в их среде две полярных точки зрения – одни отрицали коронавирус и риск заражения, другие – хотели делать все так, как требовало того светское общество, что иногда доходило до абсурда.

Архиепископ Феодосий призвал верующих быть внимательными, не делать поспешных выводов и всегда относиться друг ко другу с пониманием и снисхождением.

Источник: Inpress.ua
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