Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут участие от 4 до 6 кандидатов

"У нас будет какой-то пул кандидатов. Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате, два-три самых потенциальных возможных претендента попадают к президенту и дальше президент, как лидер партии определяет, кому бы партия могла доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока что альтернативных ситуаций не было", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Корниенко напомнил, что в настоящее время потенциальных участников праймериза четверо.

"Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура", - сказал Корниенко.

Он уточнил, что глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко, которого фракция в понедельник рекомендовала на должность министра культуры, "пока не заявлял о самоотводе этого процесса".

Корниенко также отметил, что намерение народного депутата Александра Качуры стать мэром столицы было неожиданным.

"Александр Качура - это было такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь - в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше - мэр Киева", - сказал Корниенко.

Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

"Как потенциальный кандидат он может рассматриваться. Он не нарушает те критерии, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу", - отметил Корниенко.

По словам Корниенко, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости", у него "отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал" в своем деле.

"Под критерии он попадает. Можно ли считать его новым лицом? Наверное, нет. Но исходя из нашей обновленной стратегии по местным выборам, когда мы переключились от полностью новых лиц и говорим, что нам нужны люди возможно новые в политике, но опытные в жизни, имеющие какой-то бэкграунд. Теоретически он может участвовать в праймеризе. Будет ли участвовать? Вопрос к нему… Я с ним переговоров таких не провожу пока", - подчеркнул Корниенко.

Он рассказал, что процесс организации праймериза еще обсуждается, но уже можно говорить о его элементах.

"Может идти речь об опросе фракции депутатов “Слуги народа”. Причем, во фракции далеко не все члены партии, но мы считаем, что Киев - это важная история и он заслуживает того, чтобы все-таки все народные депутаты нашей фракции, монобольшинства высказались. Это первая составляющая (праймериз - ИФ)", - отметил Корниенко.

По его словам, вторая составляющая - классический партийный праймериз, когда члены партии определяют кандидата по результатам дебатов.

"Киевская городская партийная организация насчитывает около ста человек... И соответственно мы можем дальше говорить о классическом партийном праймеризе, как в США",- отметил Корниенко.

Лидер партии подчеркнул, что важным в процессе отбора претендентов является и популярность кандидатов в мэры у избирателей, которую отражают соцопросы.

"Понятно, что сейчас с этим сложнее, потому что коронавирус и опросы проводятся телефоном, а у них высокая погрешность, но все равно какое-то примерное понимание, настроение можно определить", - отметил Корниенко.

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