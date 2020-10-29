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Схема на 47,5 млн грн: руководителей порта "Южный" уличили в коррупции

29.10.2020 / 16:52
27 октября детективы Национального бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" понесло более 47 млн ​​грн убытков.

Об этом сообщает НАБУ

Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный".

Речь идет об:

- одном из заместителей директора ГП "МТП "Южный";

- экс-заместителе директора ГП "МТП "Южный";

- семерых бывших директоров коммерческих компаний;

- двух сотрудницах коммерческих компаний.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Чиновники государственного предприятия задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.

Дословно: "Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП "МТП "Южный" вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки – от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, – чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы.

Всего следствие зафиксировало 29 таких тендеров".

Как сообщает журналист издания "Слово и дело" Олег Новиков, задержали первого заместителя руководителя морского торгового порта "Южный" Романа Инде.

Якобы Инде вместе с бывшим заместителем директора порта "Южный" Олегом Трайдакалом и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали коррупционную схему.

Источник

коррупция, Южный
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