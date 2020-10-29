Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека

Как жить? Такой вопрос часто задают люди, уверенные, что христианство потребует чего-то особенного от них. Все ответы есть в Евангелии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Мы как расцениваем свои дела? Выгодно или нет, нравится или нет. Иногда, конечно, долг определяет поступки, но свои интересы мы ставим во главу угла. Оказывается, для христиан другие меры. Во-первых, надо делать лишь то, чего от нас ждёт Господь. Как именно поступать, Он сказал в Евангелие. Апостол еще говорит и о том, чего нельзя делать. Итак, во-вторых, нельзя участвовать в бесплодных делах тьмы (Еф. 5, 11). Своим отказом они отличаются как вредные, портящие здоровье души и тела», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что апостол призывает «опомниться, как проснуться от сна, чтобы Христос воскресил душу и осветил ее. Господь рад всех воскресить к жизни. Но надо же человеку этого захотеть, подтянуться, что невозможно в состоянии греховной спячки».

Владыка также указал, что «ничего так бездумно и глупо мы не растрачиваем, как время».

«Особенно ускоряет потерю времени привычка весело отдыхать за бутылкой. Кто скажет, что такое времяпрепровождение учит чему-то полезному? Конечно, это не просто потеря драгоценного времени, но часто и потеря в плане моральном. И конечно, исполняться духом, по слову апостола, в нетрезвом виде нельзя», – говорит митрополит Антоний.

Он напомнил, что одни наши желания, без помощи Божией, не меняют жизнь, а «помощи же Божьей мы можем просить в молитвах».

«Молитвы могут иметь различные формы. Сами по себе они питают и ум, и сердце. От нас зависит, как пользоваться, в зависимости от обстоятельств, той или иной формой молитвы», – отметил архиерей.

«Одним легче молиться короткими молитвами по дороге на работу, другим легче читать псалмы или церковные песнопения, третьи охотно поют стихи и умиляются. Можно чередовать все. В этом отношении нет жестких правил».

В то же время, митрополит Антоний подчеркнул, что «в Церкви свой устав. Там должен быть порядок чтения и пения, а вне Церкви – как позволят обстоятельства и к чему больше душа лежит. Было бы только живое чувство благоговения и благодарности Богу».

«Конечно, такие советы современным молодым людям могут показаться устаревшими. Они будут скучать, если мы будем заставлять их соблюдать (эти советы – Ред.). Заставлять не стоит, да и не получится. Лучше молиться, чтобы Господь сам нашел подход к каждой душе. У него много способов», – считает архиерей.

Он подчеркнул, что «старшему поколению важно уметь никого и ни в чем не обвинять, не трещать на непослушных подростков или уже взрослых детей упреками, не пугать наказанием Божьим, не считать, что все упущения прошлых лет могут заполнить наставлениями других сейчас. Молиться и терпеть. Только и остается, других способов нет», – подытожил митрополит Антоний.