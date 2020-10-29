Одесская епархия УПЦ направила более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тыс грн погорельцам Луганщины

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:50
Темп распространения COVID-19 в мире продолжает снижаться – ВОЗ
-
12:20
Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"
-
17:23
В Италии начали клинические испытания еще одного препарата от COVID-19
-
16:52
Убийство учителя: суд во Франции признал правомерным закрытие мечети
-
12:54
Лукашенко приказал отчислить студентов, которые выходят на протесты
- 15:50
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:23
Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций
-
14:46
Новым руководителем Таможни назначили гендиректора "Борисполя"
-
14:15
Шмыгаль назвал манипуляцией заявления о направлении средств для онкобольных на дороги
-
10:47
Кабмин снял ограничения на зарплаты в госкомпаниях
-
15:19
Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям
- 17:23
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:58
Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина
-
09:18
Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"
-
09:28
В Варшаве проходит кинофестиваль Ukraиna!
-
06:25
На Львовщине "накрыли" несколько складов с контрафактом
-
06:24
СБУ разоблачила таможенников, которые "грели руки" на экспорте зерна в ЕС
- 07:58
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
-
06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
-
06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
-
09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
-
09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
- 09:18