Войти | Зарегистрироваться
17:55

четверг,
29 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

РПЦ опубликовали письмо кипрского предстоятеля в поддержку УПЦ и о непризнании ПЦУ

29.10.2020 / 15:36
РПЦ опубликовали письмо кипрского предстоятеля в поддержку УПЦ и о непризнании ПЦУ
Источник: Патриархия.ру
Опубликован текст приветственного адреса, направленного архиепископом Хризостомом в 2018 году Кириллу по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси

Кипрский предстоятель в 2018 году обещал всеми своими силами  поддерживать позицию РПЦ в вопросе непризнания ПЦУ.

На сайте patriarchia.ru опубликован текст приветственного адреса, направленного архиепископом Хризостомом в 2018 году Кириллу по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси.

В документе сказано, что крещение Руси князем Владимиром «привело к тому, что эта местная (Русская – Ред.) Церковь стала автокефальной, а затем обрела статус Патриархата. Мы осознаем значение этого деяния и всецело понимаем особое чувство благочестивого русского народа и его епископата по отношению к месту того массового крещения, которое стало материнской утробой, чревоносившей Русскую Церковь».

Архиепископ Хризостом заверил Патриарха Кирилла, что «Кипрская Церковь никогда не отступит от своей позиции, которую мы Вам многократно излагали, т.е. что всеми своими силами будет поддерживать позицию Русской Православной Церкви в вопросе о т.н. автокефалии в Украине».

«Эту позицию она считает справедливой и во всем оправданной. Именно там находятся ваши духовные корни, и нельзя вам оторваться от них», – отметил глава Церкви Кипра.

По его словам, «главная причина, по какой мы поспешили откликнуться на Ваше приглашение к участию в этих мероприятиях (по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси – Ред.), было заверить Вас снова в неизменности нашей позиции».

В конце документа, архиепископ Хризостом подчеркнул, что позиция Церкви Кипра по украинскому вопросу тождественна той, которую занимает РПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.