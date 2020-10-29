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В Киеве священник УПЦ открыл частную православную школу

29.10.2020 / 15:32
В Киеве священник УПЦ открыл частную православную школу
Источник: Центр информации УПЦ
Для желающих отдать детей в первый класс есть места

В столице открыли христианскую общеобразовательную школу для детей из православных семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, учебное заведение открыл священник Свято-Троицкого Ионинского монастыря протоиерей Григорий Крыжановский.

«Христианская Общеобразовательная школа - это настоящая семья верующих родителей, которые заботятся о своих детях и хотят дать им лучшее образование, сохранить и приумножить в детях духовность», - подчеркнули создатели школы.

Обучение ведется на украинском и русском. В школе молятся в начале дня, перед каждым уроком и едой, и после окончания занятий.

«Целью нашей школы является качественное образование для детей, чтобы сохранить и приумножить в детях доброту и духовность», – отметил священник. Наш педагогический коллектив – это люди, полные оптимизма и радости, которые позволят им пройти все испытания с учениками на пути непростого процесса получения знаний для того, чтобы дети дальше смогли учиться в высших учебных заведениях».

Здание находится на частной территории священника, в «зеленом» месте.

Для желающих отдать детей в первый класс есть места.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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