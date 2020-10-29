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Православные 30 октября смогут почтить память растрелянных в Бутово в 1937-38 гг, молитвой онлайн

29.10.2020 / 15:27
Православные 30 октября смогут почтить память растрелянных в Бутово в 1937-38 гг, молитвой онлайн
Источник: Патриархия.ру
В день проведения акции духовенство совершит заупокойные литии и панихиды по жертвам политических репрессий

В Русской Православной Церкви 30 октября почтят память жертв советских репрессий онлайн-акцией «Молитва памяти».

Как сообщает patriarchia.ru, основной площадкой проведения акции станет Ютуб-канал  форума «Имеющие надежду», на котором в течение дня будет проходить трансляция.

«Акция «Молитва памяти» — молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Участники мероприятия прочтут имена безвинно пострадавших и погибших в результате репрессий и помолятся о них, а также о сотрудниках карательных органов, которые сами впоследствии стали жертвами советской репрессивной машины.Ч тение имен начнется с литии. Каждый час онлайн-трансляции будет читаться покаянная молитва, а трансляция молитвенного поминовения имен будет прерываться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных общественных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов», - отметили организаторы.

Присоединиться к акции в онлайн-режиме, прочитать имена своих близких или знакомых может любой желающий. Также через сайт можно будет оставить заявку на присоединение к акции или подать записку о сугубом поминовении человека.

Также в день проведения акции духовенство совершит заупокойные литии и панихиды по жертвам политических репрессий.

В этот день на Бутовском полигоне состоится акция «Голос Памяти». Будет совершена панихида, после которой на территории захоронений перед мемориалом «Сад памяти» зачитают  имена всех погибших в Бутове в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение.

Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий советской эпохи. Только в период «Большого террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20 762 человека.

Источник: Inpress.ua
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