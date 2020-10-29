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В Чернигове суд признал незаконным перерегистрацию в ПЦУ общины УПЦ

29.10.2020 / 15:23
В Чернигове суд признал незаконным перерегистрацию в ПЦУ общины УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Суд запретил ПЦУ и другим лицам проводить какие-либо действия в отношении имущества общины УПЦ, а Черниговскую ОГА обязал отменить незаконную регистрацию изменений

Деснянский районный суд Чернигова признал незаконным и отменил решение Черниговской ОГА о перерегистрации в Православную Церковь Украины православной общины Украинской Православной Церкви в поселке Парафиевка Ичнянского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ,  в решении суда указано, что перерегистрация общины УПЦ «состоялась помимо воли настоящей религиозной общины, без числа членов Приходского собрания и не из числа прихожан, без участия настоятеля и вопреки Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», способом, который не предусмотрен Уставом и вопреки судебного решения о запрете проводить любые регистрационные действия».

Суд запретил ПЦУ и другим лицам проводить какие-либо действия в отношении имущества общины УПЦ, а Черниговскую ОГА обязал отменить незаконную регистрацию изменений.

Как сообщалось ранее, Свято-Николаевский приход УПЦ в Парафиевке пытались захватить с июня 2019 года. Незаконно перерегистрировать общину активистам ПЦУ удалось 14 сентября 2020 года. В ПЦУ назвали незаконные действия «первой перерегистрацией общины УПЦ в Черниговской области». 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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