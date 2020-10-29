Рада может вернуться к работе 3 ноября - Радуцкий

Такое мнение выразил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Україна 24».

«Повестка дня на следующую неделю уже есть. Сессионная (пленарная - ред.) неделя запланирована с 3 ноября. И если количество заболевших депутатов позволит рассчитывать на кворум, то (заседания состоятся, - ред.). Пока количество заболевших депутатов и тех, кто находится на самоизоляции, говорит о том, что Рада должна состояться... Самый главный вопрос на этом заседании - это рассмотрение Государственного бюджета Украины на 2021", - сказал политик.

В то же время Радуцкий уточнил, что неделю назад в парламенте выявили COVID-19 у 90 работников аппарата ВР и народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада планировала во время пленарного заседания 20 октября рассмотреть вопрос о принятии в первом чтении законопроекта №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Однако его рассмотрение не состоялось в связи с тем, что Комитет ВР по вопросам бюджета не финализировал представленные депутатами поправки, на основе которых сформирована таблица с 2,5 тыс. правок.

Председатель бюджетного комитета Юрий Аристов пояснил, что 16 октября заседание комитета, где должны быть утверждены заключения для рассмотрения законопроекта в первом чтении, не состоялось в связи с отсутствием кворума из-за болезни депутатов COVID-19. В то же время он уточнил, что комитет планирует провести соответствующее заседание в течение 19-23 октября. Однако в запланированное время комитет тоже не провел заседание.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за проект закона о госбюджете до 20 октября, а к 1 декабря документ должен быть принят в целом как закон.

Ранее, 30 сентября, Рада приняла решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6-9 октября и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах из-за вспышки заболеваемости парламентариев и работников Аппарата ВР коронавирусом. В то же время предусматривалось, что 20 октября состоится пленарное заседание.

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