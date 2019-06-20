Украинцы в соцсетях рассказали, что думают о проведении «Марша равенства» в Киеве

Центр информации Украинской Православной Церкви предложил украинцам высказать свое мнение о «Марше равенства» с участием представителей ЛГБТ, который планируют провести в Киеве 23 июня.

Опрос размещен на официальной странице Центра информации УПЦ в Facebook и Instagram 19 июня, и за сутки в нем приняло участие более 1,2 тысяч пользователей соцсетей из разных регионов Украины, а также за-за рубежа.

Оказалось, что украинцы в большинстве разделяют традиционные взгляды на взаимоотношения полов и относятся к демонстрации однополых отношений резко негативно.

«У нас в Украине нужно воспитывать детей с правильными ценностями. А семья - это маленькая Церковь: папа, мама и дети. Если грех узаконивается, начинается самоуничтожение государства», - написала Валентина Скоробогатько.

Многие православные украинцы выступили категорически против «Марша равенства», отметив греховность подобных акций.

«Грех - это вызов Богу, мерзость перед Богом! Поэтому, если говорим, что верим в Бога и любим Его, то должны ненавидеть грех и бороться с ним. А пропаганда смертного греха, ещё и открытая, есть ненависть к Богу и прямой вызов Ему», - написала Ольга Савка.

«Грех один! Я против категорически! Нет, чтоб что-то хорошее организовать! Так нет, обязательно надо очередную дрянь придумать! В стране что творится! Война, бардак, нищета, а у них геи в голове! Других проблем у нас нет», - отметила в своем комментарии Екатерина Оренчук-Высочина.

«Мужеложство приравнивается к скотоложству, и это большой грех, поэтому истинная Церковь не может этого одобрить, потому что против этого Бог», - напомнила Елена Бартованец.

Часть пользователей, которые приняли участие в опросе, высказали мнение о том, что гомосексуальность является «болезнью, над которой нельзя насмехаться».

«Конечно, этот марш необходимо провести на территории психлечебницы, потом их всех накормить, и по палатам развести, пусть выздоравливают», - высказался Дмитрий Петрунек.

Татьяна Поздняк выразила такое же мнение, при этом указав на «заразность» агитации ЛГБТ-сообществ.

«Украина - православное государство, люди очень хорошо понимают, что такое "содомский грех" и чем это закончится. Кроме того, это просто заразное психическое заболевание, - считает она. - В прошлом году их было до 5 тысяч человек, в этом году ожидают до 10 тысяч! И каким родителям, дедушкам, бабушкам хочется, чтобы их детей затянул в этот омут?».

«Необходимо инициировать пересмотр государственного законодательства по этому поводу. Подобного рода психические отклонения необходимо запретить установлением уголовной ответственности», - высказался Геннадий Телюк.

Многие украинцы предложили в качестве альтернативы «Маршу равенства» проводить другие массовые акции.

«Нет, конечно, лучше бы сделали марш студентов или предприятий Киева, или чудотворную икону Богородицы пронесли - чтобы мир в Украине настал», - написала Екатерина Богатырева.

«Марш Покаяния должен пройти, Украина по ушах в грехах», - также предложил альтернативу «Прайду-2019» Василий Костинюк.

А Серафим Ковальчук считает, что проводить «Маршы равенства» необходимо за пределами города, где живут православные - «где-то в полях или лесах».

Проводить «Марши равенства» в Украине только для того, чтобы приобщиться к европейским ценностям, не только греховно, но и непатриотично, считает Лилия Хмель.

«Мы декларируем, что детей необходимо воспитывать патриотами Украины. Какой пример предоставит молодежи этот парад? Не нужно бездумно копировать все, что предлагает Европа. Наша молодежь в большинстве и так не высоконравственна», - написала она.

«Для начала не мусорьте за собой - это шаг в Европу, - также предложила переосмыслить понятие европейских ценностей Оксана Сухолотюк. - Посмотрите вокруг себя - ужас! Люди ненавистные и творят зло, неужели это Европа? А эти гей парады, они не ведут в Европу! Гадость, я категорически против».

А Давид Малахов философски ответил на заданный вопрос: «Если на площади стоит человек с искренними и добрыми глазами, а в руке у него пакет с крысиным ядом, и говорит мне: «Люби меня, я свыкся с этой отравой, и ты сможешь». В таком случае любой адекватный человек выбросит отраву, а несчастного слепца примет. Ведь, да, людей нужно любить, но отраву выбрасывать».

При этом отдельные пользователи считают, что половые предпочтения – личное дело каждого, однако не следует выставлять свою ориентацию на всеобщее обозрение и «не показывать свой срам».

«Для Украины акции такого рода не подходят, учитывая консервативные взгляды большинства людей и влияние Православной Церкви», - написал Илья Кудин.

«Если они сознательно живут во грехе - то это их выбор. Но навязывать свои грехи всему обществу, и тем более говорить о каком то "равенстве" - это признавать извращение и блуд нормой! И вот это как раз и недопустимо», - считает Дмитрий Белов.

«Пусть живут, как хотят и с кем хотят, но за пропаганду этого безобразия нужно ссылать на лесоповал или в резервацию», - высказалась Александра Гекова.

В то же время, в комментариях к опросу высказались и представители ЛГБТ-сообщества, а также защитники «Марша равенства», которые не видят греховности в подобных акциях.

«Не несите вашу ложь о грехе, потому что повторное бракосочетание такой же грех. Или здесь с первого раза все женились на целомудренной девушке? И не несите ересь о Содоме, Гоморре и другие сказки, которые писали люди, когда нас на планете было меньше половины миллиарда, а сейчас почти 8. Никакого вырождения нет, и не будет. Хотелось бы, чтобы тупые валенки повырождались, а они все плодятся и плодятся», - написал Андрей Овчарук.

«В Конституции Украины ничего не написано про содомский грех», отметила Ирена Рехло.

При этом кроме комментариев защитники «Марша равенства» массово оставляют на странице опроса смайлики с ЛГБТ-символикой.

Опрос Центра информации УПЦ продолжается, желающие могут оставить свой ответ в Facebook и Instagram.

Как сообщалось, в Киеве 23 июня представители ЛГБТ плануруют пройти «Маршем равенства». Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие около 10 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества.