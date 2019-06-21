Петр Порошенко заявил, что конституционный принцип невмешательства государства в дела Церкви является только «красивой теорией»

Бывший Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает тезис о невмешательстве государства в дела Церкви всего лишь красивой теорией.

На своем официальном YouTube-канале политик объяснил, что считает соблюдение закрепленного в Конституции Украины принципа невмешательства государства в дела Церкви проявлением равнодушия к вмешательству Российской Федерации.

«Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела – это лишь красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к вмешательству российскому», – объяснил Порошенко.

В связи с иском Киевской митрополии УПЦ о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра ПЦУ Порошенко потребовал созвать Совет национальной безопасности и обороны.

«Иск украинского филиала РПЦ (УПЦ, - ред.) с требованием отменить государственную регистрацию Автокефальной Православной Церкви Украины, нашей Церкви – это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, которое требует внимания и Президента, и СНБО», – подчеркнул бывший Президент Украины.

Он также пообещал предоставить юридическую поддержку ПЦУ.