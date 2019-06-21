Войти | Зарегистрироваться
10:54

пятница,
21 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Петр Порошенко заявил, что конституционный принцип невмешательства государства в дела Церкви является только «красивой теорией»

21.06.2019 / 09:29
Петр Порошенко заявил, что конституционный принцип невмешательства государства в дела Церкви является только «красивой теорией»
Порошенко Источник: Ютуб
В связи с иском Киевской митрополии УПЦ о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра ПЦУ Порошенко потребовал созвать Совет национальной безопасности и обороны

Бывший Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает тезис о невмешательстве государства в дела Церкви всего лишь красивой теорией.

На своем официальном YouTube-канале политик объяснил, что считает соблюдение закрепленного в Конституции Украины принципа невмешательства государства в дела Церкви проявлением равнодушия к вмешательству Российской Федерации.

«Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела – это лишь красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к вмешательству российскому», – объяснил Порошенко.

В связи с иском Киевской митрополии УПЦ о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра ПЦУ Порошенко потребовал созвать Совет национальной безопасности и обороны.

«Иск украинского филиала РПЦ (УПЦ, - ред.) с требованием отменить государственную регистрацию Автокефальной Православной Церкви Украины, нашей Церкви – это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, которое требует внимания и Президента, и СНБО», – подчеркнул бывший Президент Украины.

Он также пообещал предоставить юридическую поддержку ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
церковь, Порошенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июня
20 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.