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Зеленский раскрыл договоренности с Коломойским, Пинчуком и Ахметовым

21.06.2019 / 09:44
Президент Владимир Зеленский уже встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.

 

Об этом президент сказал 20 июня во время диалога власти и бизнеса.

По его словам, Донбасс нуждается в инвестициях в более чем 300 млрд гривен. Президент заявил, что государство уже начинает вкладывать средства в подконтрольную украинской власти территорию на востоке.

"Это будет большой проект интеграции", - заверил Зеленский. Он добавил, что это наглядно покажет преимущества жизни в свободной Украине тем, кто вынужден жить в ОРДЛО.

Президент призвал присоединиться к этому проекту представителей бизнеса и стать благотворителями или инвесторами.

Он добавил, что встречался с Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком. "С другими я еще не встретился, собираюсь, они где-то прячутся", - сказал Зеленский.

"Они берут на себя ответственность на решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами семьи всех 24-х военнопленных моряков и дальше будет заниматься проблемами и социальной помощью всем военнослужащих. Это наша с ним договоренность", - заявил он.

Президент добавил, что он договорился с Ахметовым об отказе от формулы "Роттердам +".

"С господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы "Роттердам +", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса", - сообщил он.

"Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский заявил, что главное правило для бизнеса - никаких монополий и заверил, что никому не будет никаких преференций.

Напомним: 5 июня Зеленский заявил, что соберет представителей крупного бизнеса и предложит им инвестировать в Донбасс.

То того он утверждал, что встречался с Виктором Пинчуком, чтобы обсудить назначение экс-президента Леонида Кучмы представителем Украины в ТКГ.

19 июня Зеленский заявил, что встречался с Ахметовым, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях.

Зеленский долго был бизнес-партнером Коломойского, но неоднократно заявлял, что не зависит от него.

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Коломойский, Ахметов, Пинчук, Зеленский
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