В столице УПЦ проведет благотворительную акцию «Сретенская свеча» для онкобольных детей

В храмах Киева 15 февраля, в праздник Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка, состоится благотворительная акция «Сретенская свеча».

Как сообщил Центру информации УПЦ инициатор акции, настоятель столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук, цель благотворительной акции - собрать средства на лечение онкобольных детей.

В этот день средства от каждой приобретенной в храмах свечи будут пожертвованы на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Завершит акцию «Стретенская свеча» благотворительный концерт в театре «Серебряный остров» 20 февраля, во время которого будут подведены итоги акции.

Культурно-просветительский центр «Киевский Иерусалим» при киевском храме в честь преподобного Феодора Освященного проводит благотворительную акцию «Сретенская свеча» с 2017 года.

В прошлом году было собрано более 30 тыс гривен для помощи онкологическому отделению Киевской областной клинической больницы.

Для справок: 097-067-46-86, 099-113-44-06, протоиерей Петр Семащук, simon-petros@ukr.net.