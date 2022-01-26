Войти | Зарегистрироваться
13:24

среда,
26 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ рассказал, что мешает духовному спасению человека

26.01.2022 / 12:05
Предстоятель УПЦ рассказал, что мешает духовному спасению человека
Источник: Центр информации УПЦ
Тот человек, который хочет жить благочестиво, он всегда претерпевает в этой жизни какие-нибудь неудобства

Враг Христов препятствует человеку спастись и войти в райские обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Святая мученица Татьяна жила, по человеческим меркам, давно - на заре христианства. Но у Бога нет мёртвых, у Него все живы. И тот, кто служит Богу, (после смерти) только меняет форму своего бытия, но всегда остаётся жив», - сказал Предстоятель.

Он напомнил, что святая Татьяна была молодой, красивой (и духовно, и телесно) девушкой, но вместо земных благ избрала мученичество за Христа.

«Тогда были такие времена, что за одно имя «христианин» людей арестовывали и предавали тяжким мукам и смерти. И святая Татьяна возлюбила Бога так сильно, что когда предстала перед выбором между Богом и земной жизнью, выбрала Бога», — сказал Митрополит Онуфрий.

«Сегодня другие времена, - продолжил он. - Сегодня верность Богу определяется другими параметрами. Никто нас, слава Богу, не убивает и не мучает. Но всё равно враг человеческого спасения старается помешать человеку исполнить свою основную миссию - быть спасённым, быть жителем рая, который Господь вернул через Своё воплощение, страдание и Воскресение».

Как отметил Блаженнейший, тот человек, который хочет жить благочестиво, он всегда претерпевает в этой жизни какие-нибудь неудобства. «Их можно назвать поступательным христианским мученичеством», - добавил он.

«Это также мученичество, но если в первые века христиане претерпевали муки на протяжении одного дня или недели, то нынешние мучения простираются на время всей человеческой жизни», - отметил митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
25 января
24 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.