На Буковине против сотрудницы Черновицкой ОГА, которая лоббирует интересы ПЦУ возбудили уголовное дело

На Буковине сотрудники Национальной полиции Украины возбудили уголовное дело против начальницы отдела культуры Черновицкой ОГА Веры Китайгородской, которая причастна к незаконным принудительным переводам общин Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Facebook, Вера Китайгородская открыто лоббирует интересы одной конфессии в стенах Черновицкой ОГА и одной политической партии.

«С марта 2019 года епархиальная консистория почти еженедельно делала запросы на получение документов, на основании которых местные власти переводят в ПЦУ храмы канонической Церкви. Однако Черновицкая ОГА так и не предоставила документы», - сообщили в епархии.

Адвокаты принудительно переведенных приходов также делали запросы, но представители власти проигнорировали и их.

Тогда представляющие интересы захваченных приходов Черновицко-Буковинской епархии юристы обратились в суд, который чуть позже вынес решения в пользу верующих. Но Китайгородская умышленно уклонилась от выполнения 4-х постановлений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ведении чиновницы.

Адвокаты захваченных приходов УПЦ вызвали сотрудников правоохранительных органов в стены Черновицкой ОГА. Правоохранители составили протокол по факту правонарушения и открыли уголовное дело против Китайгородской.