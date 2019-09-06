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На Буковине против сотрудницы Черновицкой ОГА, которая лоббирует интересы ПЦУ возбудили уголовное дело

06.09.2019 / 10:20
На Буковине против сотрудницы Черновицкой ОГА, которая лоббирует интересы ПЦУ возбудили уголовное дело
Чиновницы Черновицкой ОГА Вера Китайгородская. ru.molbuk.ua Источник: Центр информации УПЦ
Чиновница преступно скрыла документы, по которым принудительно перевели храмы канонической Церкви в ПЦУ

На Буковине сотрудники Национальной полиции Украины возбудили уголовное дело против начальницы отдела культуры Черновицкой ОГА Веры Китайгородской, которая причастна к незаконным принудительным переводам общин Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Facebook, Вера Китайгородская открыто лоббирует интересы одной конфессии в стенах Черновицкой ОГА и одной политической партии.

«С марта 2019 года епархиальная консистория почти еженедельно делала запросы на получение документов, на основании которых местные власти переводят в ПЦУ храмы канонической Церкви. Однако Черновицкая ОГА так и не предоставила документы», - сообщили в епархии.

Адвокаты принудительно переведенных приходов также делали запросы, но представители власти проигнорировали и их.

Тогда представляющие интересы захваченных приходов Черновицко-Буковинской епархии юристы обратились в суд, который чуть позже вынес решения в пользу верующих. Но Китайгородская умышленно уклонилась от выполнения 4-х постановлений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ведении чиновницы.

Адвокаты захваченных приходов УПЦ вызвали сотрудников правоохранительных органов в стены Черновицкой ОГА. Правоохранители составили протокол по факту правонарушения и открыли уголовное дело против Китайгородской.

Источник: Inpress.ua
уголовное дело, УПЦ, черновицкая ОГА
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