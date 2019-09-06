В Почаевской лавре состоятся торжества в день обретения мощей преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре состоятся торжества в день обретения мощей преподобного Иова.

В этом году празднования начнутся в субботу, 7 сентября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт лавры.

В субботу, 7 сентября, в 15.00 состоится малая вечерня и малое повечерие с каноном Пресвятой Троице (Успенский собор); 17.00 – всенощное бдение (Успенский собор).

В воскресенье, 8 сентября – в 06.00 – Часы. Литургия (Троицкий собор); 10.00 – Часы. Поздняя литургия (Успенский собор); 15.10 – чтение кафизм, малое повечерие и 9-й час (Успенский собор); 16.00 – вечернее богослужение (Успенский собор), по окончанию которого (около 19.00) состоится крестный ход вокруг обители с мощами преподобного, после чего мощи будут отнесены в Спасо-Преображенский собор.

В понедельник, 9 сентября, также состоятся две литургии – в 06.00 в Преображенском соборе и в 09.00 в Успенском соборе. В 14.00 – 9-й час, малая вечерня с акафистом преподобному Иову (Преображенский собор); 17.00 – Всенощное бдение в этом же соборе. Во время чтения канона на утрене все желающие смогут поклониться святым мощам и будут помазаны освященным елеем.

В день праздника обретения мощей преподобного Иова, 10 сентября, в 05.00 – Часы. Ранняя литургия (Преображенский собор); 09.00 – Часы. Поздняя литургия в этом же соборе. По окончанию поздней литургии состоится крестный ход по территории обители, во время которого мощи преподобного Иова будут отнесены в Пещерный храм, где они постоянно почивают; 17.00 – чтение кафизм, 9-й час и малая вечерня (Успенский собор); 18.00 – всенощное бдение в этом же соборе.

11 сентября в Почаевской лавре будут праздновать Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а 12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. Ранняя литургия в эти дни пройдет в Троицком соборе, в 06.00, поздняя – в Успенском, в 09.00. В среду вечером в Успенском соборе будет отслужено всенощное бдение.

Преподобный Иов (ХVII в.) – игумен Почаевского монастыря, аскет, просветитель, автор сборника моральных советов и наставлений «Пчела Почаевская». Родился в Галиции; десятилетним мальчиком пришел в Угорницкий монастырь, в 12 лет принял монашество, в 30 – великую схиму. Более двух десятилетий возглавлял Дубенский Крестный монастырь, занимался просвещением. Из-за притеснений со стороны католиков и униатов был вынужден искать себе другое место и пришел к горе Почаевской. По приглашению местных монахов возглавил Почаевский монастырь, ввел общежительный устав, начал развитие обители, основал типографию. Написал несколько работ в защиту Православия. Прожил более 100 лет.