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Луганского митрополита УПЦ Митрофана похоронят завтра в Киево-Печерской лавре

20.06.2021 / 21:30
Луганского митрополита УПЦ Митрофана похоронят завтра в Киево-Печерской лавре
Источник: Центр информации УПЦ
В 08.30 будет совершена заупокойная Божественная литургия, после которой новопреставленного архиерея похоронят на кладбище возле храма Рождества Богородицы на территории Киево-Печерской лавры


В Киево-Печерской лавре 21 июня состоится заупокойная Литургия и погребение главы Отдела внешних церковных связей митрополита Луганского и Алчевского Украинской Православной Церкви Митрофана (Юрчука).

Как сообщает Центр информации УПЦ, 21 июня в 07.00 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит панихиду по новопреставленному митрополиту Митрофану.

В 08.30 будет совершена заупокойная Божественная литургия, после которой новопреставленного архиерея похоронят на кладбище возле храма Рождества Богородицы на территории Киево-Печерской лавры.

Сегодня в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска отпевание новопреставленного митрополита Митрофана совершил временный управляющий Луганской епархией митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

Как сообщалось, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан отошел ко Господу в возрасте 58 лет после инфаркта 18 июня.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Митрофан
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