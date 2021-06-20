Митрополит Антоний рассказал об особенных молитвах в день Троицы

Действие Пресвятой Троицы лучше всего раскрывается в молитве, когда просим Отца во имя Сына Иисуса Христа, посредством благодатной помощи Святого Духа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Бог или Троица, будучи единым целым, нераздельным, представлен человеку в трех ипостасях: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Именно так Господь приоткрылся людям, давая ту полноту понимания Себя, которая только возможна и спасительна для человеческого разума, ограниченного земными представлениями», - сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что каждая Божественная Ипостась дополняет другую, создавая цельный, неразрывный Образ, оставаясь при этом самостоятельной и совершенной Единицей.

«Обращаемся к Богу Отцу, Создателю и Творцу: «Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь» (Пс. 5:3).

Молимся Божественному Сыну и Спасителю Иисусу Христу, истинному Богу, равному Богу Отцу: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.

Просим Святого Духа, Утешителя, Царю Небесного, истинного Бога, равного Богу Отцу и Богу Сыну: Спаси, Блаже, души наша. Все в мире живет и движется Духом Святым», - рассказал владыка, как обращаться к Святой Троице.

Митрополит Антоний отметил, что каждое Лицо Пресвятой Троицы имеет Свою уникальную Божественную силу, власть и наше духовное общение с Каждым из Них имеет свой оттенок, эмоцию, обращенную именно к этому Образу.

«Разгадка Пресвятой Троицы равносильна разгадке бытия. Все три Личности составляют Единую Единосущную Троицу и обращение к Одной из Них равносильно обращению к Единому Богу. «Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради»», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что действие Пресвятой Троицы лучше всего раскрывается в молитве, когда мы просим Отца во имя Сына Иисуса Христа, посредством благодатной помощи Святого Духа. «Праздник Святой Троицы это еще и день рождения Церкви Христовой — хороший повод обозначиться, что я делаю в Церкви», - сказал управделами УПЦ.

Владыка считает, что если в Церкви мы находимся для спасения - это верный настрой.

«Если же мы стараемся спасать и совершенствовать Церковь, думаю, что-то не так в нашей духовной жизни. Церковь не нуждается в спасении. Она — свята, непоколебима, неистребима, вечна. Потому что Ее глава — Иисус Христос, Сын Божий. Спасать нужно только себя, а не Церковь и окружающих. Но спасение возможно только в Церкви, поэтому нужно бояться отпасть от Церкви», - подчеркнул митрополит.

Управделами УПЦ пожелал, что бы вера в Пресвятую Троицу сделала нас святыми, достойными Ее в нас пребывания.

«Будем колонопреклонно взывать к Ней: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

В этой ангельской молитве Святый Боже мы относим к Богу Отцу, Крепкий — Богу Сыну, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец и Бессмертный — Духу Святому, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всему живому дарует жизнь и вечную жизнь людям», - заключил митрополит Антоний.