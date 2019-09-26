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В Волынской области представителям ОБСЕ сообщили о религиозном конфликте в селе

26.09.2019 / 10:46
В Волынской области представителям ОБСЕ сообщили о религиозном конфликте в селе
Миссия ОБСЕ в селе Боблы Источник: Центр информации УПЦ
Были предоставлены свидетельства пострадавших и свидетелей преступлений, письменные и видео материалы

На Волыни в селе Боблы верующие Свято-Покровской общины Украинской Православной Церкви рассказали представителям миссии ОБСЕ о религиозном конфликте, который продолжается с зимы этого года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook депутата Турийского районного совета Владимира Красули, 24 сентября специалисты миссии ОБСЕ встретились с верующими УПЦ села Боблы.

«Были предоставлены свидетельства пострадавших и свидетелей преступлений, письменные и видео материалы. ОБСЕ все зафиксировали. Церковная община ждет быстрого решения проблемы, потому что говорят: "Молиться на дворе становится холодно"», - пишет Владимир Красуля.

Как сообщалось, в начале весны Свято-Покровскую общину УПЦ в селе Боблы незаконно перерегистрировали в ПЦУ. Церковь до сих пор отстаивают от захвата верующие УПЦ. 11 августа представители ПЦУ срезали на двери замки и устроили в храме драку.

Источник: Inpress.ua
ОБСЕ, УПЦ, Волынская епархия
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