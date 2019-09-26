В Церкви объяснили, почему христианская традиция не одобряет многоженство

В Церкви напомнили, что христианская цивилизация построена на моногамии и не приветствует идею многоженства.

Об заявил зампредседателя отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает РБК.

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением, как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов», — сказал он.

Также он подчеркнул, что связи вне брака «угрожают достоинству мужчины и женщины, разрушают семью и лишают обоих супругов счастья».