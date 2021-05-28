Блокировал бойцов в Крыму и склонял к измене: объявлено подозрение советнику Шойгу

Ему инкриминируют блокирование украинских военных во время оккупации Крыма и склонение их к государственной измене.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

В релизе Офиса генпрокурора говорится, что советнику Шойгу сообщили о подозрении в совершении действий с целью изменения границ территории Украины, подстрекательстве к государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По данным следствия, в феврале-марте 2014 он командовал Южным военным округом ВС России и организовал блокирование воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты ВМС Украины. Это было одно из наиболее боеспособных воинских подразделений.

Кроме того, угрожая применением оружия, он подстрекал украинских офицеров и управление береговой и территориальной обороны к измене и переходу на сторону России.

Как сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter, документы о подозрении и вызов на допрос уже готовы отправить в Россию.

Напомним, ранее СБУ завершила расследование дела командира 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота России Александра Толмачева. Его подозревают в блокаде украинских кораблей в начале оккупации Крыма и будут заочно судить в Украине.

До этого экс-командиру отряда морской охраны объявили подозрение в сдаче воинской части в Крыму.

Источник