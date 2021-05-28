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В ООН удвоили вероятность, что мир перейдет "температурную границу" в ближайшие 5 лет

28.05.2021 / 17:18
Есть 40% вероятности, что в ближайшие пять лет в мире станет так жарко, что он временно превысит температурную границу, установленную Парижским климатическим соглашением.

Об этом сообщают AP, BBC и Reuters со ссылкой на новый прогноз Всемирной метеорологической организации (WMO) ООН

В частности, есть 40% вероятности, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет на 1,5 градуса по Цельсию жарче, чем индустриальные времена. Это нижний из двух температурных пределов, установленных Парижским соглашением.

В прошлом году та же группа прогнозировала 20% вероятности того, что это произойдет. Ученый-климатолог из Метцентра Соединенного Королевства Леон Хермансон, который помогал с прогнозом, сказал, что удвоение шансов связано с совершенствованием технологий, которые показывают, что "на самом деле нагрев больше, чем мы думали", особенно в полярных регионах, за которыми ведется слабое наблюдения.

Reuters отмечает, что это еще не значит, что мир уже переступит порог долгосрочного потепления в 1,5 градуса, установленный соглашением, который, как предупреждают ученые, является потолком, что позволяет избежать катастрофических последствий изменения климата. Цели Парижского соглашения рассматривают температуру в среднем за 30 лет, а не за один год.

Как сообщается, в мире уже на 1,2 градуса Цельсия теплее, чем в индустриальные времена.

Прогноз также предсказывает 90% вероятности того, что мир установит еще один рекорд - самый жаркий год - до конца 2025 года и что Атлантический океан продолжит порождать больше потенциально опасных ураганов, чем раньше.

На значительной части суши в Северном полушарии будет на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем в предыдущие десятилетия.

Анализ WMO основан на моделировании, проведенном Метеорологическим бюро Великобритании и исследователями климата в 10 странах, включая США и Китай.

Напомним: В 2020 году ученые зафиксировали самую высокую температуру на Земле. Показатель 54.4°C зарегистрировали в Национальном парке "Долина смерти", Калифорния.

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температура, ООН
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