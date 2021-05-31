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На Шри-Ланке говорят о самом сильном загрязнении пляжей — из-за пластика с горящего судна

31.05.2021 / 10:45
Вследствие загрязнения пластиком из горящего контейнеровоза MV X-Press Pearl Шри-Ланка сталкивается с "самым сильным загрязнением пляжей в истории страны".

Об этом сообщает Deutsche Welle и AFP со ссылкой на руководительницу Управления морской среды и защиты (MEPA) страны Дхаршани Лахандапура

Лахандапура сказала, что "это, вероятно, самое сильное загрязнение пляжей в нашей истории".

Как сообщается, власть беспокоят миллионы полиэтиленовых гранул, вымываемые на пляжах и угрожающие мелководью, где разводят рыб. Набережная, пострадавшая от загрязнения, известна крабами и гигантскими креветками, а также туристическими пляжами. Оценивается влияние на мангровые заросли, лагуны и морскую дикую природу в регионе.

Напомним: зарегистрированный в Сингапуре MV X-Press Pearl следовал из индийского порта Хазир в Сингапур с 1486 контейнерами, большинство из которых содержали химикаты. Он загорелся 20 мая, ожидая входа в гавань столицы Коломбо. Вероятно, пожар был вызван утечкой азотной кислоты.

Большая часть груза корабля, в том числе 25 тонн азотной кислоты, гидроксида натрия, смазочных материалов и других химикатов, похоже, была уничтожена в результате пожара. Последние 30 контейнеров упали за борт в море, а их содержание вымыло на берег на расстояние более 37 километров.
MV X-Press Pearl остается на якоре недалеко от порта.

Тысячи военно-морских сил с помощью механических экскаваторов уже собрали с пляжей тонны пластиковых отходов.

Источник

пляж, загрязнение, Шри-Ланка
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