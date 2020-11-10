Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

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Тихановская обратилась к режиму Лукашенко: будете отвечать за террор
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Португалия вводит комендантский час из-за COVID-19
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Во Франции коронавирус унес жизни уже более 40 тысяч человек
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В Иране ожидают смягчения позиции США к Тегерану при Байдене
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Бои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши
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Верховный суд не применил "антиколомойский" закон в деле против Приватбанка
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Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки, только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн
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Зеленский через СНБО ввел финансирование нацбезопасности на 270 миллиардов
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Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2021
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Рада отправила на доработку законопроект об отсрочке кассовых аппаратов
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В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий
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На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов
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Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска
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На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
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СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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