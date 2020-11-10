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Коронавирус в Украине: количество больных за месяц возросло на 80%

10.11.2020 / 13:50
В октябре заболеваемость COVID-19 выросла на 80% по сравнению с сентябрем. Об этом в Фейсбуке сообщает Национальная служба здоровья Украины.

"За последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно возрос. В течение октября выявлено более 180 тыс. новых случаев, что в два раза больше, чем в сентябре. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на почти 80% . в октябре госпитализировали 51082 пациента", - говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода; 9,5 тыс. лечились в отделении интенсивной терапии; а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ.

Сейчас, как сообщили в НСЗУ, доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

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коронавирус, COVID-19
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