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Поляков обратился в полицию из-за угроз главе КСУ

10.11.2020 / 14:23
Народный депутат Антон Поляков подал в Национальную полицию заявление по факту угроз убийством главе Конституционного суда Александру Тупицкому.

Как пишет ForUm, об этом он сообщил в Telegram.

«Все животные равны, но некоторые животные равнее других» — все помнят эту знаменитую фразу из классической книги Джорджа Оруэлла. Так вот, чтобы некоторые животные не думали, что они тут попали в американскую сказку, подал в Национальную полицию заявление о совершении преступления, предусмотренного ст.377 УК Украины», – отметил он.

«Хочу, чтобы полиция отреагировала на заявления «активистов», которые открытым текстом угрожали убийством главе Конституционного суда Тупицкому. Может не нравится кому-то Тупицкий, может не нравится суд или выносимые им решения, но это не дает права никому, в том числе и иностранной агентуре, игнорировать законы нашей страны.  Закон один для всех», – написал Поляков.

полиция, КСУ, Поляков, Тупицкий
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