Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19

Об этом во время брифинга 9 ноября сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество кроватей в учреждениях здравоохранения, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

По его словам, планируется срочно увеличить количество кроватей для больных с COVID-19 из запланированных 52 тысяч до 80 тысяч. Также 80% из них, или 60 тысяч кроватей, обеспечить кислородом.

Обеспечение кислородом будет осуществлено путем закупки кислородных концентраторов, создания дополнительной сети обеспечения кислородом медучреждений.

"Сейчас отрабатывается каждое конкретное учреждение, которое будет поставлять или газообразный кислород, или редкоподобный кислород в каждую больницу", - сказал Ляшко.

Третьим этапом, по его словам, планируется разворачивание временных госпиталей в приспособленных помещениях.

Он призвал украинцев придерживаться противоэпидемических ограничений, с тем чтобы не пришлось переходить к третьему этапу

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