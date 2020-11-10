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Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ назвал факты нарушения прав верующих

10.11.2020 / 15:15
Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ назвал факты нарушения прав верующих
Источник: Центр информации УПЦ
Во время своего выступления иерарх подчеркнул, что нарушения прав верующих УПЦ в Украине до сих пор не прекращаются

Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в ходе совещания ОБСЕ «Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) on Freedom of Religion or Belief» призвал активнее реагировать на системные нарушения прав верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, епископ Виктор принял участие в ежегодном совещании ОБСЕ, которое посвящено вопросам религиозных свобод и защиты прав человека.

Во время своего выступления иерарх подчеркнул, что нарушения прав верующих УПЦ в Украине до сих пор не прекращаются. Он сообщил представителям международного сообщества о фактах избиения верующих в селе Задубровка Черновицкой области и грубого разжигания вражды в городе Золочев Львовской области. Также епископ Виктор напомнил, что нерешенными остаются проблемы захвата храмов УПЦ и дискриминационного «закона о переименовании».

Участникам совещания ОБСЕ было представлено письменное заявление Представительства УПЦ, которое, в том числе, содержит ссылку на документальную базу фактов нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, созданную правозащитной организацией Public Advocacy и размещенную на сайте ООН в форме письменных докладов.

«За последние годы в международном правозащитном механизме ООН и ОБСЕ опубликовано достаточно документально подтвержденных фактов нарушений прав верующих УПЦ. Учитывая то, что информирование международного сообщества осуществляется Представительством УПЦ при европейских международных организациях и правозащитными организациями уже несколько лет подряд, возникает закономерный вопрос: какими конкретными действиями международные организации, такие как ОБСЕ и другие, могут влиять на системные и массовые нарушения прав верующих и можно ли ожидать эффективности от такого влияния? Пока этот вопрос остается риторическим, но некоторые имеющиеся признаки свидетельствуют о том, что постепенно реакция авторитетных международных организаций на поставленные вопросы начинает формироваться», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
ОБСЕ, УПЦ, епископ Виктор
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