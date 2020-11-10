Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

"9 ноября Центрально-Городской районный в г.Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 7 ноября злоумышленник напал с ножом на 10 жителей Кривого Рога. В результате двое мужчин 31 и 66 лет от полученных травм скончались на месте. Еще восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик, были доставлены в больницу.

Нападающему сообщено о подозрении по ч.2 п.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.2 п.1, 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными.

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