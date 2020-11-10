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Архиереи Кипрской Православной Церкви прекращают служение с архиепископом Хризостомом

10.11.2020 / 15:40
Предстоятель Кипрской Церкви должен отозвать свое личное, самочинное решение о признании ПЦУ, принятое вопреки воле Синода

Члены Священного Синода Кипрской Православной Церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческий ресурс Philenews, об этом заявил митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия.

Архиерей подчеркнул, что все несогласные с поминовением Епифания как предстоятеля не будут с ним сослужить, если он прибудет на Кипр по приглашению архиепископа. По его словам, сейчас Кипрская Церковь находится перед лицом потенциального раскола, и будет ли нормализована ситуация – зависит от архиепископа Хризостома.

Митрополит Исаия пояснил, что Кипрский предстоятель может созвать Священный Синод для обсуждения ситуации с признанием Епифания, и напомнил, что четыре митрополита уже публично просили об этом.

Однако, отметил он, из заявлений архиепископа Хризостома следует, что он готов выносить на рассмотрение Синода только те вопросы, по которым, как он сам считает, будет иметь большинство голосов.

«Мы не согласны с таким менталитетом, который ведет к индивидуальным действиям, далеким от коллективности, которую должен иметь Священный Синод, который принимает коллективные решения», – сказал митрополит Тамасосский.

Что касается сослужения с архиепископом Хризостомом, кипрский архиерей заявил, что не может сослужить с кем-либо, кто поминает Епифания, поскольку это означало бы, что он признает того, кто не был рукоположен должным образом.

«Я также не могу сослужить с Епифанием или его сопровождающими или позволить им преподносить Святые Таинства верующим. Я не могу позволить им войти в мою митрополию», – сказал митрополит Исаия, добавив, что это не проявление прихоти или эгоизма, а нежелание конфликтовать со своей иерархической совестью.

Отвечая на вопрос о позиции, которую должна занять Церковь Кипра, он сказал, что, хотя он не согласен, было бы лучше продолжать сохранять нейтралитет, чтобы дать больше времени для поиска приемлемого решения.

 

Источник: Inpress.ua
Кипрская Православная Церковь
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