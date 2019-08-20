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Скандал на Кипре: Архиепископ Хризостом назвал РПЦ Северного Кипра мошенниками

20.08.2019 / 17:32
Скандал на Кипре: Архиепископ Хризостом назвал РПЦ Северного Кипра мошенниками
Архиепископ Хризостом Источник: РИА Новости
Архиепископ Хризостом пояснил, что данная религиозная организация не принадлежит к Русской Православной Церкви

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом назвал мошенниками появившуюся на оккупированной части острова так называемую Русскую Православную Церковь Северного Кипра.

Как сообщает агентство РИА «Новости», в кипрских и греческих СМИ появились публикации о том, что в оккупированном турецкими войсками городе Кирения начал работать приход Русской православной церкви на Северном Кипре во главе с настоятелем Алексеем Ивановым. Многие СМИ стали утверждать, что за появлением церкви стоит "рука Москвы".

Архиепископ Хризостом пояснил в интервью телеканалу «Sigma», что данная религиозная организация не принадлежит к Русской Православной Церкви и присутствие самозванцев на Кипре неприемлемо, однако Церковь ничего не может поделать с турками.

«Полтора месяца назад у нас была встреча в архиепископии с митрополитом Волоколамским Иларионом в присутствии посла России, и была затронута эта тема. Я сказал, что мы ничего не можем поделать, потому что это оккупация. Турки не позволяют нам делать что-либо», – сказал Предстоятель Кипрской Церкви.

«Мы считаем неприемлемым их присутствие, так как они живут в домах, в имуществе беженцев», – добавил он.

По словам Архиепископа Хризостома, эти люди не имеют отношения к РПЦ: «Хоть они и называются Русской Церковью, состоят они из изгнанных из сана и не относятся к официальной Русской Православной Церкви. По сути, они мошенники. Сделать с ними мы ничего не можем».

Источник: Inpress.ua
Кипрская Православная Церковь
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