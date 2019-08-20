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Макрон надеется, что “нормандский” саммит состоится в ближайшие недели

20.08.2019 / 17:51
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о проведении Нормандской встречи на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.

Об этом президент Франции заявил прессе в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 19 августа, в резиденции Брегансон.

«Мы втроем - президент Зеленский и канцлер Меркель обсудили возможность провести новый саммит в Нормандском формате в ближайшие недели», - заявил Макрон.

Он пояснил, что обсуждение возможности переговоров в Нормандском формате проходит при новых обстоятельствах, связанных с позицией Президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим и обменяемся нашими соображениями относительно этих решений. Я надеюсь, что мы достигнем успеха в ближайшие дни и недели, чтобы создать новую динамику согласно тому, что определено в Минске. Это позволит нам продуктивно двигаться вперед», - заявил французский лидер.

Как он подчеркнул, «нормандский» саммит может состояться, если будут подготовлены действенные решения о совместных действиях.

По словам президента Франции, в течение нескольких дней дипломатические советники начнут готовить этот саммит.

Макрона также добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях в отношении Украины.

В свою очередь, Путин в очередной раз начал говорить о компромиссе для достижения результата в Нормандском формате, для чего Украина должна предоставить особый статус Донбассу.

Он также заявил, что проинформирует Макрона о последних телефонных разговорах с Президентом Украины.

Источник 

Путин, нормандский формат, Макрон
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