Макрон надеется, что “нормандский” саммит состоится в ближайшие недели

Об этом президент Франции заявил прессе в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 19 августа, в резиденции Брегансон.

«Мы втроем - президент Зеленский и канцлер Меркель обсудили возможность провести новый саммит в Нормандском формате в ближайшие недели», - заявил Макрон.

Он пояснил, что обсуждение возможности переговоров в Нормандском формате проходит при новых обстоятельствах, связанных с позицией Президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим и обменяемся нашими соображениями относительно этих решений. Я надеюсь, что мы достигнем успеха в ближайшие дни и недели, чтобы создать новую динамику согласно тому, что определено в Минске. Это позволит нам продуктивно двигаться вперед», - заявил французский лидер.

Как он подчеркнул, «нормандский» саммит может состояться, если будут подготовлены действенные решения о совместных действиях.

По словам президента Франции, в течение нескольких дней дипломатические советники начнут готовить этот саммит.

Макрона также добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях в отношении Украины.

В свою очередь, Путин в очередной раз начал говорить о компромиссе для достижения результата в Нормандском формате, для чего Украина должна предоставить особый статус Донбассу.

Он также заявил, что проинформирует Макрона о последних телефонных разговорах с Президентом Украины.

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