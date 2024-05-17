Войти | Зарегистрироваться
00:17

суббота,
18 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні

17.05.2024 / 09:10
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Ситуація з енергозабезпеченням має покращитися наступного тижня в результаті потепління, але дефіцит е/е зберігатиметься в енергосистемі України ще тривалий час, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Протягом досить тривалого часу - і навесні, і влітку, і взимку в нас будуть періоди дефіциту е/е, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це, напевно, не буде щодня. Наприклад, наступного тижня справді ситуація стане значно легшою через потепління, але час від часу "Укренерго" як оператор системи передачі через дефіцит буде змушений як останній інструмент застосовувати вимкнення споживачів", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, щоб повністю відійти від цих ризиків, спричинених значними пошкодженнями рф української генерації, потрібно буде і відновити потужність електростанцій, і збудувати нову децентралізовану генерацію, убезпечену від атак ворога, але на це теж потрібні роки.

Кудрицький також пояснив, що "Укренерго" після визначення на наступну добу загального погодинного дефіциту е/е розподіляє його рівномірно в областях.

"Ми кожній області доводимо ліміт споживання, пропорційний звичайному споживанню області. Відповідно, цей тягар плюс-мінус рівномірно солідарно несуть усі регіони", - зазначив він.

Нагадаємо, на думку радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, обмеження енергопостачання, що розпочалися нещодавно внаслідок обстрілу російськими окупантами енергосистеми в березні-травні, можуть тривати все літо з покращенням на початку осені та продовжаться взимку.

"Укренерго" почало запроваджувати спочатку аварійні, а потім погодинні графіки відключення електроенергії з 14 травня, оскільки ні наявні внутрішні ресурси, ні імпорт, ні аварійна допомога з Європи, ні обмеження промисловості не могли покрити зростання споживання через похолодання.

Укренерго, Кудрицький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 мая
16 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.