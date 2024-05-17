Войти | Зарегистрироваться
12:30

пятница,
17 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

АСУ: В Україні у квітні найпомітніше подорожчала яловичина

16.05.2024 / 17:27
Середня роздрібна ціна охолодженої свинини у кінці передвеликоднього тижня становила 194,4 грн/кг, що менш ніж на пів відсотка перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Помітніше відхилення цін спостерігалося на преміальні та сезонні частини. Про це повідомили в Асоціації свинарів України (АСУ).

"Наприклад, стейк та вирізка були відповідно на 9% та 12% дорожчими, ніж напередодні свята торік, а ошийок - на 11%. Натомість стегнова частина, лопатка та грудинка були відчутно дешевшими: перші дві позиції на 11%, а остання - на 9%. Тож це збалансувало середню роздрібну ціну свинини напередодні святкових вихідних", - уточнюють в АСУ.

І додають, що інші види м'яса дещо здорожчали як щодо передсвяткового тижня, так і в середньому за квітень.

Зокрема, курятина та індичатина перед Великоднем були на 6% та 5% дорожчими, ніж торік, а середня квітнева ціна на ці види м'яса порівняно з березневою зросла на 1,1% та 0,6% відповідно.

"Найпомітніше подорожчала яловичина: на понад третину проти минулого квітня і майже на 4% порівняно з першим місяцем весни", - підсумували в асоціації.

АСУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 мая
16 мая
15 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.