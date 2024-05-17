АСУ: В Україні у квітні найпомітніше подорожчала яловичина

Помітніше відхилення цін спостерігалося на преміальні та сезонні частини. Про це повідомили в Асоціації свинарів України (АСУ).

"Наприклад, стейк та вирізка були відповідно на 9% та 12% дорожчими, ніж напередодні свята торік, а ошийок - на 11%. Натомість стегнова частина, лопатка та грудинка були відчутно дешевшими: перші дві позиції на 11%, а остання - на 9%. Тож це збалансувало середню роздрібну ціну свинини напередодні святкових вихідних", - уточнюють в АСУ.

І додають, що інші види м'яса дещо здорожчали як щодо передсвяткового тижня, так і в середньому за квітень.

Зокрема, курятина та індичатина перед Великоднем були на 6% та 5% дорожчими, ніж торік, а середня квітнева ціна на ці види м'яса порівняно з березневою зросла на 1,1% та 0,6% відповідно.

"Найпомітніше подорожчала яловичина: на понад третину проти минулого квітня і майже на 4% порівняно з першим місяцем весни", - підсумували в асоціації.