Войти | Зарегистрироваться
22:09

четверг,
16 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Шмигаль: В Україні з’явиться Стратегічна інвестиційна рада

15.05.2024 / 18:30
В Україні створять Стратегічну інвестиційну раду – дорадчий орган при уряді, який займатиметься публічними інвестиціями.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, так уряд впорядковує сферу публічних інвестицій.

Завдання Стратегічної інвестиційної ради полягатиме в тому, щоб сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.

За словами прем’єр-міністра України, важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава, а також на які результати розраховує.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 мая
15 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.